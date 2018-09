Boadella creu que la situació a Catalunya està pitjor que fa un any

L'autoproclamat president de Tabàrnia, Albert Boadella, va considerar ahir que, pel que fa Catalunya, la situació està «pitjor que fa un any», i va assegurar que tot el que passa no seria així si «des de Madrid haguessin dit: fins aquí hem arribat». Boadella, que va rebre la clau simbòlica de l'SGAE després de complir 50 anys com a soci, va considerar, que el Govern central fa 35 anys que «accepta xantatges»: «Catalunya i el País Basc són professionals del xantatgisme» i per aquesta «falta d'autoritat» han deixat que passi «aquesta barbaritat».