El Govern impulsa una llei per suprimir els símbols franquistes

El Govern va iniciar ahir els tràmits per acordar una llei integral de memòria democràtica, que aglutinarà tota la normativa prèvia i que, entre d'altres aspectes, facultarà la Generalitat per retirar simbologia franquista dels carrers i places de Catalunya.

El Consell Executiu va aprovar ahir la memòria preliminar d'aquest avantprojecte de llei integral de memòria històrica, que va anunciar el juliol passat al Parlament la consellera de Justícia, Ester Capella. La novetat és que aquesta normativa, una vegada sigui aprovada pel Parlament, permetrà a la Generalitat retirar simbologia franquista fins i tot en contra del criteri d'un Ajuntament, cosa que afectaria casos com el monòlit commemoratiu a l'Ebre al seu pas per Tortosa (Baix Ebre), monument que es manté en peu després que així s'acordés en una consulta popular organitzada el 2016 per l'aleshores alcalde Ferran Bel (PDeCAT). Preguntada per aquest cas, Artadi va afirmar que la nova llei permetrà a la Generalitat fer actuacions en llocs en els quals «al seu moment es va decidir consultar la ciutadania», així que, ha afegit, «ens dona més marge per evitar segons quin debat».



Crítica d'Arrimadas

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va criticar que el Govern hagi aprovat la memòria preliminar d'un avantprojecte de llei per retirar simbologia franquista dels carrers «i encara no s'adoni que els carrers, platges i places tenen molta simbologia política» pels llaços grocs.