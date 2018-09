Investigats cinc policies més per les càrregues en tres col·legis per l'1-O

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha citat com investigats cinc agents més de la Policia Nacional per la seva actuació al CEIP Àgora, l'Escola Pia de Sant Antoni i l'Escola Infant Jesús, totes elles de Barcelona. El jutge considera que els policies van actuar de forma desproporcionada, i fora de la seva jurisdicció en el cas de l'Escola Pia, en tractar-se d'una entitat privada. L'advocat Andrés García d'Irídia va declarar que aquestes imputacions suposen «un nou pas per acabar amb la impunitat de l'1 d'octubre».