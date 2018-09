El PDeCAT vol desvincular-se del cas 3% al·legant que CDC no defensava la independència

El PDeCAT va voler desvincular-se ahir de la seva antecessora, CDC, davant el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas del 3%, José de la Mata, assegurant que són partits completament diferents i que, de fet, els seus estatuts així ho demostren perquè el primer sí defensa la independència, mentre que el segon no ho fa. Així ho va manifestar la defensa del PDeCAT a la seva declaració davant el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, que ha imputat la formació política com a persona jurídica per considerar-la continuadora de Convergència, que també està investigada pel seu presumpte finançament irregular.

Tot i que el PDeCAT va reconèixerl'herència política entre els dos partits, va insisitir de la renovació interna de l'entitat. De la Mata, però, no opina igual, ja que en l'acte en el qual va imputar a les dues formacions polítiques va definir al PDeCAT com un mer continuador de Convergència per eludir les conseqüències penals que pogués implicar-li el suposat finançament il·legal.

Donacions il·legals

De la Mata va prendre declaració, també en qualitat d'investigats, al president i el vicepresident del grup Ortiz Construccions i Projectes, Juan Antonio Fuster i Emilio Fuster, respectivament, sobre les donacions realitzades a les fundacions com a estratègia comercial per donar-se a conèixer i posicionar-se a Catalunya, sota sospita d'haver servit de tapadora per al finançament il·legal de Convergència, Catdem i Forum Barcelona. Tots dos empresaris van reconèixer que van fer donacions econòmiques, si bé van assegurar que desconeixien per complet que les fundacions tinguessin relació amb cap partit polític.

Segons va recollir el magistrat en l'acte amb el qual va prendre les regnes del cas, les donacions irregulars lligades a adjudicacions ascendirien a més d'un milió d'euros.

El Cas Mercuri

L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i 17 persones més estan sent investigats pel jutjat número 1 de Sabadell per conformar una organització criminal que arreglava concursos públics a empreses del Grup Vendex com Smatsa. En un acte emès avui pel jutjat exposa que les investigacions, basades en les converses telefòniques intervingudes judicialment, documentació i les declaracions dels testimonis, han permès apreciar que, almenys entre els anys 2009 i 2012, alts càrrecs de l'Ajuntament de Sabadell, al costat del grup empresarial Vendex, constituïen un grup perfectament organitzat i concertat per dur a terme activitats il·lícites amb la finalitat d'obtenir beneficis econòmics.