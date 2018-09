El Suprem torna a denegar la llibertat de Forn tot i el mal estat de salut de la seva mare

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha denegat una nova petició de llibertat de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn per entendre que persisteix el risc de reiteració delictiva i el perill de fuga que van portar a l'instructor de la causa contra els polítics independentistes, Pablo Llarena, a decretar la presó provisional de Forn. El passat 3 d'agost, l'exconseller va presentar un escrit en el qual sol·licitava que es deixés sense efecte la mesura cautelar de presó o, si s'escau, la seva substitució per una altra mesura més pròxima a la llibertat a causa del mal estat de salut de la seva mare. La fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox com a acusació popular, s'hi van oposar, i els magistrats han ratificat la presó preventiva.

En la seva interlocutòria, la sala indica que resol sense entrar a valorar la consistència dels indicis sobre els quals es funda l'ordre de processament i que van ser proclamats per l'instructor de la causa i confirmats per la Sala de Recursos. "La divisió funcional d'aquesta Sala -òrgan predeterminat per la llei- està concebuda en garantia del dret constitucional dels processats a un tribunal imparcial. Ens permet mantenir una conscient distància respecte dels fets que van a ser, al seu dia, objecte d'enjudiciament. Ens preserva davant de qualsevol prejudici i, el que és més important, converteix les proves que seran practicades en el judici oral en l'única font valorativa sobre la qual construir el desenllaç del present judici", subratllen els magistrats.

En el text, rebutja l'última sol·licitud de llibertat perquè "no han variat les circumstàncies" que ja van ser ponderades en anteriors resolucions tant per Llarena com per la Sala de Recursos per confirmar la presó de l'exconseller d'Interior. Afegeix que les al·legacions de la defensa no introdueixen cap element que suggereixi una modificació dels pressupostos sobre els quals descansa la mesura cautelar de presó que afecta el processat. Sobre la relativa a l'estat de salut de la mare de Forn, assenyala que "per més que faci comprensible l'afectació emocional que batega en l'escrit presentat, no té virtualitat per deixar sense efecte la presó preventiva acordada per l'instructor".