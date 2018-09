La suspensió dels diputats bloqueja de nou el Parlament

El desacord encara pendent de resoldre entre JxCat i ERC sobre la suspensió dels diputats encausats va provocar ahir el bloqueig de diverses votacions a la Comissió de Territori del Parlament, cosa que va derivar en retrets entre grups, mentre que la CUP va decidir abandonar la comissió.

El passat 18 de juliol, JxCat i ERC van protagonitzar un xoc sense precedents al Parlament arran del seu desacord al voltant de si calia substituir temporalment els sis diputats suspesos pel Tribunal Suprem, unes divergències que van portar al punt de desconvocar l'últim ple abans de la parada estival. Passat el parèntesi d'aquests dos últims mesos, encara no s'ha arribat a un acord definitiu entre els dos principals partits independentistes, encara que el president català, Quim Torra, assegurés en diverses entrevistes que estava pràcticament tancat.

A falta doncs d'aquest acord, la comissió de Territori va evidenciar novament un bloqueig sobre com actuar davant aquesta situació, quan en algunes votacions es va produir un empat a vots. Atès que el reglament estableix que, en una situació així, ha de produir-se una altra votació mitjançant «vot ponderat», proporcional a la distribució del ple de l'hemicicle, la presidenta de la comissió, Assumpta Escarp (PSC), va decidir, per «preservar la seguretat jurídica» i d'acord amb el lletrat Antoni Bayona, paralitzar les esmentades votacions i elevar-les a la Mesa del Parlament perquè prengui una decisió sobre com actuar al respecte. A més, Escarp i el vicepresident de la comissió, Sergio Sanz (Cs), faran arribar a la Mesa un informe sobre la decisió presa, que de fet ja havia estat consultada abans de l'inici amb Bayona.

Bayona, qiu era fins fa pocs mesos lletrat major del Parlament, va prendre la paraula durant la comissió per recordar que hi ha «dubtes» sobre com actuar en aquest supòsit, pel que la seva «recomanació» i el més «raonable» era que aquestes votacions «quedin pendents del que finalment resolgui la Mesa i s'apliqui».

Va ser en votar diversos punts, un sobre sistemes de protecció de motocicletes en carreteres i un altre sobre la construcció d'una variant a la B-500, quan es van produir empats entre JxCat i ERC, d'una banda, i Ciutadans, PSC, comuns i PP per l'altra, mentre que la CUP es va abstenir en un cas i no va votar en un altre, en haver decidit abandonar la comissió just minuts abans.

La presidenta de la comissió va intervenir per deixar clar que la seva funció és «preservar la seguretat jurídica de les decisions que es prenen» i que el debat sobre la suspensió de diputats «escapa de l'àmbit d'aquesta comissió i és la Mesa qui ha de resoldre-ho». «Qualsevol altra decisió marcaria un precedent que no ens toca a nosaltres i determinaria una decisió que ha de prendre la Mesa del Parlament», va insistir Escarp davant els diputats presents.



Les reaccions

Marina Bravo (Cs) va coincidir en el fet que «el que no es va solucionar a l'hemicicle es pretén solucionar en una comissió»; Jordi Terrades (PSC) va instar la Mesa a prendre ja una decisió sobre els diputats, ja que és «preocupant» que no s'hagi produït; i Santi Rodríguez (PP) va donar suport a la decisió de Escarp: «El problema és a la Mesa del Parlament, no en aquesta comissió».

Des dels comuns, si bé David Cid va titllar d'«injusta i desproporcionada» la decisió del Suprem de suspendre diputats, va opinar que és «absolutament incongruent» que calgui prendre una decisió en una comissió abans del primer ple d'octubre, recordant a JxCat i ERC que són ells qui no tenen un acord.

Marc Sanglas (ERC) va criticar que la decisió d'Escarp «altera les majories» de la cambra, si bé es va mostrar d'acord en «esperar la resolució de la Mesa al respecte». Més dur va ser Eduard Pujol (JxCat). «Quan diuen que no es mullen i deixen la decisió per a d'altres, estan prenent una decisió que altera les majories del Parlament i això no està bé. És molt gros», va dir.

Natàlia Sànchez (CUP) va titllar de «pedaç irresponsable» la decisió d'Escarp, però va centrar les seves crítiques en JxCat i ERC, recordant-los que aquesta «seqüència de despropòsits és fruit dels seus desacords», per la qual cosa va anunciar que el seu grup deixa la comissió.