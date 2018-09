El conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va insistir ahir que les negociacions en matèria financera amb l'Estat han de ser de manera «bilateral» i no en trobades multilaterals com el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), un òrgan que va qualificar com a «frustrant». En comissió parlamentària va explicar l'absència de representants de la Generalitat en els darrers CPFF, ja que «no són útils per a les reivindicacions» del Govern.