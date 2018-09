Borrell creu que es pot estar contra la independència però reconèixer el sentiment de nació

El ministre d'Assumptes Exteriors, Josep Borrell, va insistir ahir que ser una nació des del punt de vista social o sociològic, al seu judici, «no implica tenir un Estat», i que es pot «reconèixer l'existència d'aquesta realitat i al mateix temps estar en contra de la independència». Així ho va remarcar en declaracions al Congrés, després de ser preguntat per la seva recent entrevista a la BBC, on admetia que Catalunya pot considerar-se una nació. Es va queixar, però, que ell no comparteix la mateixa premissa dels «nacionalistes» que consideren que «ser nació equival a tenir Estat». «En el món hi ha moltes nacions sense Estat», va recalcar.