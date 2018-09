La CUP retreu al PDeCAT que es desvinculi del cas 3% «com si no fossin ells»

La diputada de la CUP Maria Sirvent va criticar ahir en roda de premsa que el PDeCAT hagi intentat desvincular-se del cas 3% de CDC «com si no fossin ells», després que el dimecres, la defensa va voler marcar distàncies amb el seu partit precessor assegurant que són dos partits diferents.

La diputada cupaire va exigir al PDeCAT que reconegui els fets, que doni garanties de no repetició i que repari el dany depurant responsabilitats, cosa que considera que encara no ha fet.



La moció amb el PSOE

En resposta als periodistes, també va lamentar que el PDeCAT pactés dimecres una moció al Congrés amb els socialistes per instar l'Estat i la Generalitat a dialogar dins del marc jurídic vigent, encara que després el partit dirigit per David Bonvehí ho va acabar retirant. Sirvent considera que la retirada de la moció forma part de les «accions simbòliques i retòriques» de les quals acusen el PDeCAT, al qual exigeixen un debat per confrontar el model que volen per Catalunya i accions polítiques per exercir el dret d'autodeterminació.