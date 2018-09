L'Audiència confirma el delicte d'enaltiment del terrorisme per a Pablo Hasél però li rebaixa la pena a 9 mesos

El raper, actuant al Concert per la Llibertat d´Expressió el juny

El raper, actuant al Concert per la Llibertat d´Expressió el juny ACN

L'Audiència Nacional ha confirmat la condemna per un delicte d'enaltiment del terrorisme al raper lleidatà Pabo Rivadulla, més conegut com Pablo Hasél, però li ha rebaixat la pena a nou mesos i un dia de presó i a una multa de 5.040 euros pels comentaris denigrants i enaltiment de persones condemnades per delictes de terrorisme, relacionades amb els GRAPO i ETA, escrits a Internet entre els anys 2014 i 2016.

Els motius que han dut la Sala a atenuar la pena al seu mínim legal possible han estat que el fet que les organitzacions terroristes que enalteix "fa un temps que no duen a terme accions terroristes" i per tant "el perill de revifar-les és menor".

A més, recull la sentència, "objectivament, les expressions incitants a Internet emeses per l'acusat, en aquesta ocasió són més mesurades i menys explícites que aquelles per les quals se'l va condemnar anteriorment", en referència a la condemna a dos anys de presó per un delicte d'enaltiment del terrorisme imposada per l'Audiència Nacional el 2014 i ratificada pel Tribunal Suprem el 2015, en referència a uns vídeos publicats a internet entre el 2009 i el 2011. El raper lleidatà podria doncs entrar a la presó tot i la rebaixa d'aquesta segona pena imposada, tenint en compte aquests antecedents. La sentència emesa aquest divendres, però, admet encara recurs de cassació.

L'Audiència Nacional ha desestimat aquest divendres el recurs d'apel·lació presentat per l'advocat de Pablo Hasél per demanar la seva absolució. La secció primera de la sala penal d'aquest tribunal el va condemnar el passat mes de març a 2 anys i un dia de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona i les institucions de l'Estat.

El seu lletrat, Juan Manuel Olarieta, denunciava al recurs que dos magistrats que l'han jutjat "no són imparcials" ni tenen "objectivitat" i també assegurava que les opinions que el raper expressa a les seves lletres o a través de les xarxes socials no es poden considerar calúmnies ni a l'Estat ni a la Corona perquè es refereix a "fets reals i de coneixement públic". L'Audiència Nacional no ha acceptat cap d'aquestes al·legacions. Tot i desestimar el recurs, sí que ha acceptat, però, rebaixar la pena, en part també perquè s'ha tingut en compte que alguns dels tuïts es van escriure abans de l'entrada en vigor de la reforma sobre terrorisme al codi penal l'any 2015.



Dues condemnes contra Hasél



L'Audiència Nacional ha rebaixat ara a nou mesos i un dia de presó la pena imposada a Hasél pels delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona i les institucions de l'Estat pels seus missatges publicats a Twitter i una cançó a YouTube entre els anys 2014 i 2016. Si ni l'Audiència Nacional ni, posteriorment, el Tribunal Suprem accepten els recursos que es puguin presentar respecte a aquesta i es confirma una sentència condemnatòria, Hasél hauria d'ingressar a presó perquè ja va ser condemnat el 2014 a dos anys de presó per enaltiment del terrorisme.