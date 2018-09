El Tribunal Suprem torna a denegar la llibertat a Joaquim Forn per risc de fuga i reiteració

El Tribunal Suprem va denegar ahir una nova petició de llibertat a l'exconseller català d'Interior, Joaquim Forn, processat per rebel·lió i malversació, per entendre que persisteix el risc de fuga i de reiteració delictiva. La Sala encarregada d'enjudiciar els líders sobiranistes, presidida per Manuel Marchena, abona d'aquesta manera els arguments que van portar al jutge instructor de la causa del «procés», Pablo Llarena, a decretar la presó preventiva de Forn el passat 2 de novembre.

En un acte difós ahir, el tribunal rebutja l'última sol·licitud de llibertat de Forn perquè «no han variat les circumstàncies» que ja van ser tingudes en compte tant per Llarena com per la Sala encarregada de resoldre els recursos dels processats per confirmar-ne la presó.

Forn va argumentar la seva petició de llibertat amb el «descoratjador estat de salut» de la seva mare i el «patiment sofert» tant per ell com pel seu «entorn més pròxim», que suposa «un fort contrapès en la balança que hauria d'equilibrar els interessos protegits» per la mesura de presó preventiva. A més, l'exconseller rebutjava que pretengués fugir i subratllava que si utilitzés una «excusa tan miserable per enganyar el tribunal i fugir, (...) el retret, la indignitat i la vergonya caurien sobre ell».