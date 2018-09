Colau demana disculpes a la UB i aclareix que no li van demanar «res irregular»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar ahir disculpes a la Universitat de Barcelona (UB) per un possible malentès després que dijous afirmés que la directiva d'una multinacional li va oferir acabar la carrera de Filosofia «fàcilment» quan va entrar en política, i va assegurar que «ningú a la universitat em va oferir res irregular».

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Colau va explicar que «després de veure el que s'havia generat a les xarxes socials» per aquestes declaracions el primer que va fer al matí va ser «trucar al rector de la UB per demanar-li disculpes per tot el soroll generat». L'alcaldessa va reiterar que l'«anècdota» que va explicar fa dos dies «és certa», però va reconèixer que la va explicar en «un context desafortunat» i que no la va explicar prou bé perquè «si va generar qualsevol insinuació sobre la universitat, res més lluny de la meva intenció».



L'oferta va ser del sector privat

Colau va voler «deixar molt clar» que aquella conversa «va ser amb algú del sector privat que no sé exactament què m'estava proposant, perquè de seguida vaig tallar-la» en sec, va indicar. L'alcaldessa va afegir que «ningú de la universitat m'ha suggerit res irregular», que té «plena confiança en la universitat pública» i que els seus estudis de filosofia li han estat «molt útils a la vida».

Colau va expressar que només té «paraules d'agraïment per a la universitat» i que tot el contacte que «he viscut amb la nostra universitat ha estat totalment rigorós», per això ha reiterat les seves «disculpes al rector i a tota la comunitat universitària si he contribuït a la confusió».

L'anècdota de dijous «s'ha barrejat en un context en el qual està implicada una universitat molt concreta», però «jo només vaig parlar amb algú del sector privat», va reiterar. En ser preguntada per si opina que la gent amb poder tenen més facilitats a les universitats, va respondre: «Hi ha famílies influents, persones al voltant del poder que tenen les coses més fàcils que d'altres», per tenir més contactes per exemple més contactes i facilitats, encara que va dir que no es referia a les universitats en concret, sinó en general.



El rector accepta les disculpes

El rector de la UB, Joan Elias, va acceptar les disculpes d'Ada Colau i va donar per «tancada» la polèmica. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Elias va explicar que ahir al matí a primera hora va rebre la trucada de l'alcaldessa en la qual aquesta es disculpava i va especificar que «per mi el tema està acabat». El rector va assegurar que no sabia a quina empresària podia referir-se Colau dient que «dubta que alguna empresària pugui facilitar aprovar assignatures», i va afegir que si les acusacions de l'alcaldessa haguessin estat contra un professor de la UB «li estaríem demanant per via legal el seu nom». Sobre les declaracions de Colau que les famílies influents «tenen les coses més fàcils», Elias va negar-ho amb un contundent «absolutament, per aprovar, no».

En aquesta mateixa entrevista també hi van participar la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix, i el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Antoni Planell. Els tres dirigents universitaris van coincidir a dir que existeixen mecanismes de seguretat per detectar possibles plagis, van defensar «plenament» el sistema universitari públic català i van alertar del possible desprestigi en el qual pot caure aquest.

Així, van posar l'accent a dir que «no podem permetre que el llegat del què és la universitat pública el posin en perill alguns polítics i mitjans de comunicació determinats», ja que «posem en perill l'ascensor social que representa el sistema universitari», que és «on estem creant el talent que atreu les empreses».



PSC vol una denúncia pública

El president del grup municipal del PSC de Barcelona, Jaume Collboni, va demanar a Colau que denunciï l'alta directiva que li va oferir acabar la carrera de forma irregular, que aclareixi qui és aquesta persona i si l'empresa té alguna vinculació amb l'Ajuntament de Barcelona.

El socialista va insistir que es tracta d'una irregularitat «molt greu» i que s'hauria de denunciar davant la justícia. «Esperem que l'alcaldessa després de disculpar-se, en els pròxims dies expliqui qui li va fer l'oferiment», va reclamar.