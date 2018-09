El Govern busca mediació internacional discretament, segons diu Ernest Maragall

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, va explicar que el Govern «està treballant» per aconseguir mediació internacional entre Catalunya i l'estat espanyol. Segons va explicar ahir en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, tant l'Estat com alguns països europeus tenen «la sensació que ja no cal la mediació» sobre el cas català. En aquest sentit, el conseller va subratllar que la mediació internacional «serà necessària» i que el Govern hi està treballant «en totes les línies i vies paral·leles amb la deguda discreció». A més, ha afegit que li «sembla» que el govern espanyol també hi està «treballant». El rol de mediadors, va concretar, el podrien adoptar «determinats països, les institucions europees, les Nacions Unides o grups de personatges amb prestigi». Per altra banda, va advertir que la voluntat de diàleg amb l'estat espanyol és «ferma però no ingènua» i «convé» afirmar-ho perquè l'objectiu de Madrid ara és «fer entendre als estats que hi ha un govern socialista nou que vol dialogar i es troba amb una societat catalana intransigent».

Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska va dir ahir que confiava que a tranquil·litat i el sentit comú dominin el primer aniversari del referèndum sobre la independència de Catalunya de l'1 d'octubre. Grande-Marlaska va indicar que no hi ha cap mesura especial prevista i va assegurar que s'està veient que «la gent està responent a allò que ha de respondre en un estat de Dret». «És a dir, que tothom qui es manifesti amb la idea que vulgui sustentar, i que a sobre tingui la convicció, doncs que ho faci i ho desenvolupi amb tranquil·litat», va assegurar el titular d'Interior des de Viena.

En un sentit oposat, el president del PP, Pablo Casado, va instar el Govern espanyol a impulsar de nou l'aplicació de l'article 155, amb efectes més amplis, que s'estenguin també a TV3 i a educació. També va qualificar de «gairebé esgarrifoses» les imatges de la Diada, amb «torxes i enderrocament de murs».

El president de la Generalitat, Quim Torra, té previst presentar el seu pla de govern dimarts que ve 25 de setembre, la setmana abans del primer aniversari de l'1 d'octubre i del posterior Debat de Política General al Parlament. Paral·lelament, el Govern té previst celebrar una reunió extraordinària del Consell Executiu l'1 d'octubre a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis en commemoració de l'1-O. L'Executiu ha escollit el municipi perquè el seu poliesportiu era el punt de votació de Carles Puigdemont, on hi va haver càrregues policials i la Guàrdia Civil va impedir votar.