Investiguen els missatges de la megafonia de Vic

La Fiscalia de Catalunya ha obert una investigació a l'Ajuntament de Vic pel missatge difós per megafonia des del consistori que emplaça els ciutadans a no desviar-se de l'objectiu de la independència. S'investigaran les proclames que, des de fa mes i mig i fins la Diada s'emetien cada tarda després d'un repic de campanes i advertien: «No normalitzem una situació d'excepcionalitat i urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya».

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, es va mostrar sorpresa de la decisió de la Fiscalia i va criticar haver-se'n assabentat pels mitjans de comunicació. L'alcaldessa va reivindicar que la ciutat de Vic -on 18 dels 21 regidors són de formacions obertament independentistes- s'ha sumat a moltes iniciatives per «fer visible i donar rellevància al moment que vivim». «Durant el mes d'agost no volíem que la gent s'oblidés que tenim presos i exiliats», va destacar. El missatge havia estat consensuat entre el consistori, l'ANC, Òmnium i els CDR.