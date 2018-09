Sant Celoni Retencions de 8 quilòmetres en sentit Girona en bolcar un camió

Un camió que transportava fruita va bolcar a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni i va obligar a tallar la via en sentit Girona, fet que va generar retencions d'entre 8 i 9 quilòmetres entre Llinars del Vallès i Sant Celoni. Fonts del Servei Català de Trànsit van assegurar que, com a conseqüència de l'accident, el conductor del camió va quedar ferit menys greu i va ser traslladat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. En bolcar, el camió va abocar gasoil a la via i l'incident va obligar a desplaçar cinc dotacions dels bombers de la Generalitat. El bolcat del camió també va provocar cinc quilòmetres de cues a la C-35.