Tensió a Barcelona per dues manifestacions a favor i en contra del model d'immersió lingüística i l'escola catalana

Unes 1.500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest diumenge al centre de Barcelona convocats per l'entitat 'Hablamos Español'. Ho han fet "a favor de la llibertat d'elecció del llengua" i "d'una escola sense adoctrinament nacionalista".

La marxa ha sortit al migdia de la plaça Universitat i havia d'arribar a la plaça de Sant Jaume, on s'havien de fer els parlaments finals i la lectura del manifest. No ho han pogut fer, però, per la presència de 1.500 persones –també segons càlculs de la Guàrdia Urbana-, que han anat fins a Sant Jaume per donar suport a les persones que participen en l'Acampada per la Llibertat. Convocats per diversos Comitès de Defensa de la República (CDR), la mobilització volia donar suport a l"'escola pública, de qualitat, laica, inclusiva i en català" així com demanar la llibertat als polítics presos.

A la Via Laietana, a l'altura de plaça de l'Àngel un cordó policial separa als participants de les dues manifestacions, que han mostrat les seves respectives pancartes i s'han intercanviat crits. Els Mossos informen que fins al moment no s'han registrat incidents ni s'han practicat detencions.