Torra: «Anem allà on més d'un milió i mig de catalans dimarts es van manifestar per fer la República catalana»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit aquest diumenge a fer una crida per la "marxa pels drets cívics, socials i nacionals de Catalunya". "Fem-nos forts aquí i no ens aturem", ha afirmat Torra.

El president ha destacat que els independentistes volen seguir avançant. "Vam vèncer les amenaces i tenim molt clar on anem. Anem exactament allà on més d'un milió i mig de catalans dimarts es van manifestar per fer la República catalana. "Aquest és l'objectiu", ha aclamat.

Torra ha fet aquestes declaracions en un discurs que ha pronunciat davant els veïns d'Arenys de Munt (Maresme), on ha inaugurat la urbanització del tram central de la riera i ha visitat el local on es va celebrar la primera consulta per la independència de Catalunya el 2009. "Seguirem el vostre camí, ens vau assenyalar el que hem de fer", ha dit dirigint-se als veïns del municipi.