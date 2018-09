Els CDR boicotegen una manifestació contra la immersió lingüística a Barcelona

Les persones que ahir es van manifestar a Barcelona contra la immersió lingüística a l'escola catalana no han pogut llegir el manifest a la plaça Sant Jaume, com tenien previst, perquè els Mossos els han impedit arribar fins a allà, per una altra concentració dels Comitès de Defensa de la República (CDR).

Els manifestants, uns 1.500, segons la Guàrdia Urbana, convocats per l'associació "Hablamos español" amb el lema, "Contra la imposició lingüística i l'adoctrinament: Llibertat", han sortit de la plaça Universitat passades les dotze del migdia i s'han dirigit fins a la Via Laietana amb intenció d'acabar el seu recorregut davant la Generalitat.

No obstant això, a la plaça Sant Jaume un miler de persones en defensa de l'escola en català, convocats pels CDR amb el lema "L'escola en català ara i sempre", han contrarestat la marxa de l'entitat que propugna l'ús del castellà a l'escola i en l'administració a Catalunya.

Enmig d'un ampli desplegament policial, l'associació "Hablamos español" ha anat retirant el sistema de megafonia d'allà, mentre alguns manifestants dels CDR, molts d'ells portant banderes independentistes, pujaven a l'escenari per cridar consignes a favor de la posada en llibertat dels polítics presos.

Entre els assistents a la concentració a favor de l'escola en català es trobaven els diputats de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, qui, en declaracions a Efe, ha indicat: "Estem concentrats en defensa de l'escola catalana. Per això hem fet una crida per xarxes socials a que la gent vingués amb un llibre en català, per defensar la llengua i la cultura catalana i les institucions".

Per a la diputada, l'acte de "Hablamos Español" era una "provocació" i ha afegit: "La idea és que cal crear un cordó sanitari contra el feixisme, que es vegi que són pocs, que la democràcia guanya a Catalunya i que estem en la banda bona de la història. Estarem aquí fins que vegem que no vénen".

Mentrestant, l'altra manifestació baixava per Via Laietana, on en els accessos a la plaça Sant Jaume s'han establert cordons de seguretat per part dels Mossos d'Esquadra.

Alguns dels manifestants a favor de l'espanyol a l'escola i l'administració catalanes, molts d'ells enfundats en banderes espanyoles, han increpat els Mossos per impedir-los l'accés a la plaça i s'ha produït fins i tot algun forcejament amb els agents i entre els mateixos participants.

En no poder accedir al lloc, els organitzadors han optat perquè la presidenta de l'entitat, Gloria Lago, llegís el manifest a la plaça de Ramon Berenguer el Gran.

Al text s'indica que si s'exclou l'espanyol dels llibres dels nens i si s'esborra dels espais públics "i el prohibeixen en els noms dels llocs és perquè la llengua és la clau".

"La llengua -conclou el manifest- és la clau del problema, però també és la clau de la solució. Avui teníem una cita amb la llibertat a Barcelona i hem complert. Canviem les coses, girem la clau".

Després de la lectura del manifest i que el músic Alejandro Abad, interpretés la lletra d'un himne d'Espanya que ha compost, els convocats han intentat, de nou, arribar a la plaça Sant Jaume, però els Mossos seguien impedint l'accés.

Durant més de tres hores, amb diverses furgonetes dels Mossos al mig i un gran nombre d'efectius policials en plena Via Laietana, un grup de la manifestació d'"Hablamos español" i un altre dels CDR s'han estat increpant, amb crits de "Viva España" uns, i a favor de la independència els altres.

Finalment, s'han obert part dels carrils de trànsit i els manifestants han anat marxant del lloc, encara que passades les 17.00 hores encara hi havia manifestants de les dues convocatòries en aquest carrer.

En declaracions a Efe, Gloria Lago ha lamentat l'acció dels CDR i ha considerat que la seva actuació respon a que "no suporten que a Catalunya també es reclami llibertat d'elecció de la llengua".

D'una altra banda, ha recordat que fa un mes van demanar permís per a la marxa: "I ens el van donar. El més greu d'avui és que els Mossos ens han impedit el dret a la manifestació, perquè no han volgut dissoldre els contramanifestants", ha lamentat.

Segons el seu parer, amb aquesta actuació de la policia catalana "sembla que els perillosos siguem nosaltres".

En el mateix sentit s'ha pronunciat Societat Civil Catalana que ha condemnat "de forma flagrant l'actitud d'un sector de l'independentisme que s'ha dedicat a bloquejar una part del recorregut de la marxa, evitant, d'aquesta forma, que l'entitat constitucionalista pogués expressar-se amb llibertat".

Per a l'entitat, els independentistes han comptat avui "amb la col·laboració activa dels Mossos d'Esquadra que en comptes de facilitar la marxa constitucionalista, sota les ordres del govern de la Generalitat s'han dedicat a impedir que transcorregués tal com estava planificada".