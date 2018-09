Cs titlla d'«irresponsable» la crida de Quim Torra a «escalfar» els carrers

La diputada de Ciutadans al Parlament Lorena Roldán va titllar d'«irresponsabilitat» que el president català, Quim Torra, fes una crida a «escalfar i incendiar els carrers», i es va preguntar «si és aquesta la normalitat que intenta vendre'ns» el president del Govern, Pedro Sánchez. En un acte dissabte a la nit a Santa Coloma de Farners, Torra va fer una crida a tots els catalans a «encendre pacíficament, democràticament, no violentament» Catalunya en les properes setmanes i mesos, perquè «no podem renunciar a la llibertat» ni « ser menys que qualsevol altre ciutadà europeu».

«Torra insisteix de nou i fa aquesta crida a incendiar els carrers. És una irresponsabilitat. No ha vingut a governar, sinó a confrontar, a seguir amb el cop a la democràcia i a seguir dividint a la societat catalana. I n'estem veient les conseqüències», va afirmar la diputada de Ciutadans. Roldán va instar el president de la Generalitat a «obrir d'una vegada el Parlament, donar la cara i deixar de fer monòlegs a teatres», a més de «deixar de fer aquesta crida a escalfar els carrers».

La dirigent de Ciutadans va elogiar els seus companys de partit, que, a carpes a peu de carrer, demostren que són «gent valenta, que no calla, que ha dit prou ja d'insults, amenaces i assenyalaments», i va denunciar que dissabte el diputat de Cs José María Cano «va patir l'assetjament i assenyalament del separatisme, que va atacar el seu cotxe i va assenyalar el seu domicili particular». «No sé si és aquesta la normalitat que intenta vendre'ns Sánchez. No volem un Govern feble que estigui en mans d'aquells que ens assenyalen, que ens volen dividir, un Govern lligat de mans a un president incendiari com és Torra, que ha fet una crida a incendiar els carrers», va insistir.

Per part seva, el president de la Generalitat va insistir ahir a fer una crida per la «marxa pels drets cívics, socials i nacionals de Catalunya». «Fem-nos forts aquí i no ens aturem», va afirmar Torra, tot destacant que els independentistes volen seguir avançant i tenen «molt clar» on volen arribar. «Anem exactament allà on més d'un milió i mig de catalans dimarts es van manifestar per fer la República catalana, aquest és l'objectiu», va afirmar.

Torra va fer aquestes declaracions en un discurs davant els veïns d'Arenys de Munt, on va visitar el local on es va celebrar la primera consulta per la independència de Catalunya el 2009. «Seguirem el vostre camí, ens vau assenyalar el que hem de fer», va dir dirigint-se als veïns del municipi.

Torra va tornar a apel·lar a la Diada que es va celebrar dimarts: «Allà vam veure que teníem el coratge de la gent, la força de l'ideal i l'esperança de la llibertat».