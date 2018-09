Un miler de mossos protesten davant la conselleria d'Interior per exigir millores laborals

Un miler d'agents dels Mossos d'Esquadra es troben concentrats aquest dilluns des de les 8 del matí davant de la conselleria d'Interior per protestar per les seves condicions laborals i denunciar la manca d'efectius del cos, sobretot després que no es convoquessin noves places del 2011 al 2017.

La protesta ha estat impulsada pel moviment MosSOS, amb el suport de tots els sindicats, amb motiu de la reunió del Consell de la Policia, l'òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos, que té lloc aquest dilluns al Departament. Entre altres reivindicacions, demanen recuperar pagues no cobrades com algunes dels anys de les retallades i de dispositius extraordinaris. Amb xiulets, globus, petards i vestits de negre, els participants a la mobilització mostren el seu malestar i tenen previst quedar-se davant de la conselleria mentre duri la reunió.