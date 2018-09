Cs acusa Buch de comportar-se com els CDRs i emular Forn «amb molta temeritat»

El diputat de Cs al Parlament Carlos Carrizosa va acusar el conseller d'Interior, Miquel Buch, de comportar-se com el membre d'un CDR i d'emular el seu predecessor, Joaquim Forn, «amb molta temeritat», en referència a les tensions del passat diumenge entre manifestants en defensa del castellà a l'escola i membres dels CDR a Barcelona.

En roda de premsa, va criticar ahir que Buch, «cap d'una força armada de 17.000 persones, descontents per la pressió política i la manca de recursos», hagi permès que els CDRs acampessin des de l'11 de setembre a la plaça Sant Jaume de Barcelona i impedissin accedir el diumenge a la manifestació d'Hablamos Español, que preveia acabar allà el seu recorregut i llegir un manifest.

Cs demanarà la compareixença de Buch al Parlament, per saber si els Mossos van identificar els qui van acampar a la plaça de Sant Jaume i «van impedir que altres conciutadans exercissin el dret fonamental de reunió i la llibertat d'expressió», cosa que segons ell incorre en un delicte; i preguntarà al Govern qui són els CDR i qui van identificar els Mossos com a responsables de l'acampada.

Carrizosa troba «urgent que el Govern de Pedro Sánchez requereixi a Torra el compliment de la Constitució» perquè va insistir que a Catalunya no es poden exercir lliurement drets fonamentals com el de reunió, manifestació o llibertat d'expressió.

A més, va defensar el secretari de programes i àrees sectorials de Cs i diputat del Congrés per Barcelona, Toni Roldán, que, segons va publicar Nació Digital, podria haver «inflat el seu currículum amb uns estudis de doctorat que ja no fa», a l'European Institute de la London School of Economics.

Encara que la notícia deia que el centre nega que Roldán estigui matriculat, Carrizosa va dir que «ha sortit un dels professors a desmentir-ho» i que el diputat de Cs ja havia pagat el dret del seu curs. «Roldán ha explicat claríssimament aquesta qüestió, ja ha fet una explicació en el seu Facebook o a Twitter», va dir.