ERC ampliarà a sis les vicesecretaries per reforçar-se i «blindar» els encausats

L'executiva d'ERC va aprovar ahir diversos canvis a la direcció, de manera que, a l'espera que ho ratifiqui el consell nacional del proper dissabte, Esquerra passarà a tenir sis vicesecretaries generals –fins ara en tenia quatre. Es crea, així, la d'Estratègia, Entorn i Gestió del Coneixement, que estaria a mans de la portaveu Marta Vilalta, que fins ara era al capdavant de la secretaria d'Entorn. La intenció de la direcció és «reforçar l'organització per tal de blindar i legitimar les persones encausades, que estan sent represaliades». D'aquesta manera, es descarrega la vicesecretaria de Comunicació, amb Sergi Sabrià al capdavant, i el departament de Mireia Mata, que se centraria en Dones. Alhora també es crea una vicesecretaria general de Suport a la Presidència i la Secretaria general, que lideraria Marta Vilaret, regidora de Mollet del Vallès. Les altres dues àrees globals, la de Coordinació Interna, Territori i Organització i la d'Acció Política, es mantindrien amb Isaac Peraire i Eduard López, respectivament.

El partit defensa els canvis per «plantar cara a la repressió», «reforçar l'organització» i «refermar» el lideratge d'Oriol Junqueras i Marta Rovira, i també com una via per «feminitzar» el partit, ja que ara la meitat de les vicesecretaries generals serien a mans de dones. A més, i a banda de Vilaret, també s'hi incorporarien tres dones més per assumir secretaries: són Sus Martí, que previsiblement substituirà la diputada i alcaldable de Pineda de Mar Mònica Palacín a la secretaria d'Organització; Georgina Oliva, actual directora general d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) al lloc de la consellera de Salut, Alba Vergés, a la secretaria de Salut i Benestar; i David Agustí deixaria pas a Natàlia Garriga al capdavant de la secretaria de Política Cultural, Educació i Esports.

Alhora, s'eliminaria la Secretaria d'ens locals supramunicipals a càrrec fins ara de Dionís Guiteras, que passaria a ser membre nat.