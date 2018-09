Felip VI inaugura la fira del gas més gran del món sense cap conseller

La fira més important del món sobre gas natural i gas natural liquat (GNL) va donar el tret de sortida ahir a Barcelona amb l'absència dels principals membres del govern català. El rei Felip VI va ser l'encarregat d'inaugurar Gastech en un acte al qual no va assistir cap conseller del Govern. Malgrat l'absència de consellers del Govern, a la inauguració de la fira va assistir el director general d'Energia, Pere Palacín. Per part del govern espanyol, hi va participar la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. La fira celebra enguany la seva 30ena edició, que espera rebre més de 30.000 participants de 90 països diferents. El saló va començar amb una taula rodona en la qual van participar sis responsables de les principals empreses del sector: Enagás, Naturgy, Repsol, Técnicas Reunidas, Cepsa i Renagosa. Tot ells van remarcar la importància del gas natural en el sistema energètic actual i van defensar que continuarà tenint un rol important en la transició cap a noves energies en els pròxims anys. A més, van destacar que Gastech és una gran oportunitat per situar el gas natural com un sector «líder».

La mostra, que s'allarga fins a aquest dijous, se celebra al recinte de la Gran Via de Fira de Barcelona i ha arribat a la capital catalana després que les tres últimes edicions s'hagin celebrat a l'Àsia. Ara, el saló ha tornat a Europa, però l'any que ve es traslladarà a Houston. S'espera que a Barcelona hi hagi 30.000 visitants a la fira. L'exposició ocupa un total de 50.000 metres quadrats, on es presenten els darrers desenvolupaments i tendències en el sector. Hi participen les principals empreses de gas del món, entre les quals es troben Total, Shell, Qatar Petrolium, Tokyo Gasm Gazprom, Novatech, Engine o Tellurian, entre moltes altres. El saló agrupa durant els quatre dies un total de 350 oradors diferents en 300 presentacions de caire estratègic i tècnic. A més, hi assistiran més de 1.200 CEO, presidents, directors generals, presidents i ministres i funcionaris governamentals de diferents països. Es tracta de la 30a edició de Gastech, si bé ja fa 46 anys que es fa.



La consellera, en un altre acte

Per la seva banda, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va inaugurar la primera edició del Global Power & Energy Exhibition (GPEX), la primera edició del saló internacional dedicat a la transició energètica que també té lloc a la Fira de Barcelona i que és paral·lela a Gastech. El GPEX vol fomentar un intercanvi i posada en comú de coneixement entre empreses, entitats i administracions tant des d'un punt de vista legal com comercial, tècnic i geopolític. A més, una cinquantena d'expositors presenten les seves propostes pel que fa a la mobilitat elèctrica, l'autoconsum fotovoltaic o els edificis amb «consum energètic zero». Tenir un pacte normatiu i un calendari d'aplicació en foment i ús de les energies renovables està entre els reptes de la Generalitat.