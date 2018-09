La fiscalia sol·licita mig any de presó per al veí de Reus que va piular contra Carrizosa

La fiscalia sol·licita sis mesos de presó i una multa de 540 euros per al veí de Reus que al juny va ser detingut per la policia espanyola per escriure diverses piulades contra el diputat Carlos Carrizosa, de Ciutadans. Segons el ministeri públic, els missatges -publicats el 25 de maig d´aquest any a la xarxa social Twitter- tenien el propòsit "d´acoquinar i insultar" el diputat, i serien constitutius dels delictes d´amenaces i injúries greus a l´autoritat. En concret, s´hi podien llegir frases com "Carrizosa fill de puta. Si t´enganxo et rebento. Feixista de merda". A més, el tuitaire hi afegia: "Llums als ulls i un tret al cap. Al País Basc mai, mai van tindre collons de fer ni la meitat del que ens fan aquí. Per què? Perquè els hi anava la seva miserable vida". En les piulades, l´individu també defensava que "tot tipus de lluita és valida" i que "han de tenir por, por d´aixecar un dit, d´alçar la veu. La por que avui tenen els nostres".

El processat, O.V., de 47 anys, va publicar el missatge des de Reus a les 14 hores del 25 de maig. En concret, ho va fer des del perfil @culecule999, que era "d´accés públic i disponible en aquell moment per qualsevol usuari de la xarxa", segons subratlla l´escrit d´acusació de la fiscal a què ha tingut accés l´ACN. La fiscalia sol·licita una pena de sis mesos de presó pel delicte d´amenaces i sis mesos de multa, amb una quota diària de tres euros, pel delicte d´injúries greus.



Detingut per la policia espanyola



L´home va ser detingut l´1 de juny per la policia espanyola i posteriorment va quedar en llibertat a l´espera de comparèixer davant el jutge. La policia l´acusava dels delictes d´amenaces de mort, delicte d´odi i contra els drets fonamentals.

En un comunicat difós el 8 de juny, la policia espanyola detallava que, en poc menys de 24 hores, l´home havia publicat fins a nou missatges "amb amenaces de mort, insults i justificació de tot tipus de lluita com a vàlida", adreçats a Carlos Carrizosa. El diputat va presentar una denúncia per aquests fets.