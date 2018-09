Artadi anuncia que seguiran el calendari

La portaveu del Govern català, Elsa Artadi, va replicar el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que si la imatge d'Espanya està «danyada» a escala internacional és per les accions de l'1-O. Artadi sosté que l'Estat ha sortit «perjudicat» després de les accions del darrer any que l'exministre Alfonso Dastis «va voler silenciar». A més, Artadi va subratllar que el Govern continuarà «endavant» amb el calendari «ferm» per obrir les delegacions de la Generalitat a l'estranger, tot i el recurs del govern espanyol.