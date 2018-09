Artadi repta Sánchez a incloure l'autodeterminació en la Constitució

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va reptar ahir el president del Govern, Pedro Sánchez, que inclogui en els seus plans de reforma constitucional una referència explícita al «dret d'autodeterminació» si «creu que fa falta» per habilitar un referèndum a Catalunya. Després de la reunió d'ahir del Govern, Artadi es va fer ressò de la intenció de Sánchez de proposar una reforma de la Constitució per acabar amb els aforaments de càrrecs públics, un anunci que va considerar «sorprenent» perquè «l'element central» de la política catalana i espanyola «no passa» per aquest assumpte.

Artadi va assegurar que el Govern no està en contra ni es tanca a abordar l'eliminació dels aforaments de càrrecs públics, si bé va deixar clar que no ho considera una «prioritat», ja que «el debat principal» en el conjunt de l'Estat «no és aquí» sinó a buscar una «solució política» per a Catalunya.

La portaveu del Govern es va mostrar convençuda que portar a terme un «referèndum vinculant» sobre la independència de Catalunya «cap» en la Constitució, però si el Govern de Pedro Sánchez considera que no és així, té l'oportunitat d'«aprofitar» la reforma constitucional que vol impulsar per incloure'l.

«Si el Govern de Pedro Sánchez creu que el dret a l'autodeterminació no està inclòs en la Constitució, encara que nosaltres defensem que sí, i una reforma es pot fer per la via ràpida, doncs es pot fer per tots els temes», va subratllar.

Segons Artadi, «seria una mica estrany obrir ara un debat» sobre una reforma només per eliminar els aforaments i no abordar el tema català, ja que si hi ha d'haver una reforma, ha de servir per «solucionar de manera política un conflicte que és polític».

Artadi va recordar que aquesta «seria la segona vegada» que s'emprèn una «reforma exprés de la Constitució», cosa que demostra segons el seu parer que «quan hi ha voluntat política d'anar ràpid» es pot modificar la Carta Magna per solucionar qüestions urgents.

El Govern considera que el marc constitucional actual ja permet vies perquè els catalans es pronunciïn en un referèndum sobre la independència, pel que segons el seu parer «no és necessari» reformar la Constitució, però si el Govern de Sánchez «creu que fa falta» explicitar-ho més clarament en la Carta Magna, va dir, «pot aprofitar» la reforma que vol emprendre «per la via ràpida».

«Per a nosaltres, el dret a l'autodeterminació és irrenunciable», va remarcar Artadi, que va prometre «flexibilitat» per trobar un «encaix» amb el PSOE, sempre que no es demanin «renúncies» a l'autodeterminació.

Com a valoració dels 100 primers dies del Govern de Pedro Sánchez, Artadi va reconèixer que «és millor que el que teníem» amb Mariano Rajoy, però cal comprovar si tot es queda en «bones paraules» o si es fan «passos endavant». Artadi, a més, va asseverar que el Govern seguirà amb el pla de reobertura de les delegacions a l'estranger malgrat el recurs que presentarà en els pròxims dies el Ministeri d'Afers Estrangers.

Mentrestant, la Mesa del Parlament va decidir ahir que en les comissions parlamentàries s'utilitzarà el vot ponderat a partir de la representació que tenen els grups amb els resultats de les eleccions del 21D.