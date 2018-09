Un diputat escocès visita Cuixart, Sànchez i Romeva

Una delegació de diputats britànics és a Catalunya aquesta setmana per conèixer de prop la situació dels presos i els seus judicis. Ronnie Cowan, del partit independetista escocès SNP, va visitar Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Raül Romeva a la presó de Lledoners. «Ells van anteposar el fet de deixar votar per davant de la seva comoditat personal», va apuntar. «Són molt valents , tenen molt de coratge i no han perdut la fe en la seva causa», va afegir. Amb la vista posada en els judicis, Cowan va explicat que no hi ha massa confiança. La idea, va explicar després de la seva conversa amb Cuixart, Sànchez i Romeva, és que sigui «molt públic». «Ells volen que els ulls del món siguin allà», va destacar. L'escocès Ronnie Cowan va condemnar el sistema que ha permès tota aquesta situació. «És molt difícil d'entendre», va afegir. Per Cowan, la qüestió catalana ha d'anar «més enllà» d'Espanya. «Europa ha de venir i veure què està passant», va assenyalat. «On són?»,es va preguntar. Segons Cowan, la Unió Europea no ha de condemnar una banda i donar la raó a l'altra, «però s'hauria d'implicar en un diàleg».