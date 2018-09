Imputen l'home que va perdre l'ull l'1-O per llançar una tanca contra alguns policies

El jutge que investiga les càrregues de l'1-O a Barcelona ha citat a declarar Roger Español, el jove que va perdre la visió d'un ull pel tret d'una pilota de goma en una concentració davant una escola que acollia urnes, i 13 policies nacionals que van intervenir al centre.

Segons han informat fonts jurídiques, el magistrat ha citat a declarar com a investigat Español arran d'una gravació que el mostra llançant una tanca metàl·lica contra els agents de la Policia Nacional que van intervenir per impedir el referèndum a l'escola Ramon Llull de Barcelona, abans de rebre l'impacte de la pilota de goma que li va provocar pèrdua de visió d'un ull.

A més d'Español, que al novembre passat va presentar una querella contra l'agent que li va disparar la pilota de goma i dos comandaments del cos que van presenciar l'actuació, el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha citat a declarar 13 policies nacionals que van actuar a l'escola Ramon Lull.

La imputació d'aquests 13 agents eleva a més d'una vintena el nombre de policies nacionals que estan sent investigats per les càrregues a les escoles de Barcelona que van acollir urnes de l'1-O, que han derivat en més de 250 denúncies presentades per ferits en la intervenció policial.

En declaracions a la premsa, el tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens ha celebrat la imputació d'aquests 13 nous agents, la qual cosa confirma, segons la seva opinió, que les càrregues d'1-O no obeïen a "la violència aïllada d'un grup de gent que actuava per iniciativa pròpia, sinó a una violència massiva i segurament planificada".

Asens ha emplaçat el president del Govern, Pedro Sánchez, a facilitar la identificació dels agents de la Policia Nacional responsables dels ferits en les càrregues de Barcelona, que ha dit superen el centenar, després d'advertir que l'actuació de l'executiu en aquest cas "està sent la mateixa que la del PP".

El tinent d'alcalde ha lamentat l'"actitud passiva" que està tenint la Fiscalia en aquesta causa, que segons ell està avançant només "gràcies a les acusacions populars exercides per les associacions i per l'Ajuntament de Barcelona".

Respecte a la imputació de Roger Español, Asens ha lamentat que "un dels denunciants passi a tenir la condició d'investigat" i s'ha mostrat esperançat en que els fets "s'aclareixin i se li sostregui d'aquesta condició".