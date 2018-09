Josep Cuní torna a la ràdio per presentar el magazín matinal de la SER en català

Josep Cuní tornarà a la ràdio per dirigir i presentar el magazín informatiu en català de la SER entre les 07.00 i les 12.00 del matí, titulat 'Aquí, amb Josep Cuní'. El nou programa s'estrenarà el 15 d'octubre i neix amb voluntat de ser "independent, plural i integrador", abordant l'actualitat "des de la proximitat", segons ha explicat la cadena en un comunicat. Amb aquesta iniciativa, la cadena dobla la seva oferta a Catalunya oferint als oients dues programacions simultànies: 'Hoy por hoy', dirigit per Pepa Bueno i Toni Garrido, que s'emetrà en les freqüències habituals de la SER en castellà; i el nou projecte de Cuní, que s'emetrà a través de les freqüències d'una nova emissora, la SER Catalunya. La programació de SER Catalunya es completa amb altres espais també en català.

Concretament, es tracta dels programes 'Espècies protegides', 'Soroll', 'Hora 14', 'La Graderia', 'El Balcó', 'Què t'hi jugues!', 'Deixa'm tastar', 'Tot és comèdia', i les retransmissions esportives amb 'Moguts pel Barça', 'Moguts per l'Espanyol' i 'Moguts pel Girona'.

D'altra banda, tots els programes de la SER, com 'La Ventana', de Carles Francino; 'Hora 25', d'Àngels Barceló; 'El Larguero', de Manu Carreño; 'A Vivir', de Javier del Pino o 'Carrusel Deportivo', de Dani Garrido, seguiran escoltant-se arreu de Catalunya, com fins ara.

Josep Cuní torna a Ràdio Barcelona, l'emissora en la qual es va iniciar professionalment, després d'un recorregut per Catalunya Ràdio, Ona Catalana, COM Ràdio, TV3, 8TV i Cuatro, on realitza una sèrie de grans reportatges que s´estan emetent en l´actualitat. Per a aquest projecte, Cuní s'envolta de l'estructura d'informatius de la SER.

La carrera professional de Josep Cuní ha estat reconeguda amb sis premis Ondas i un micròfon d'Or, a més de la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Periodisme, concedits per la Generalitat, i el Ciutat de Barcelona, concedit per l'Ajuntament de Barcelona.