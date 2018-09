La policia espanyola va espiar durant hores la seu de la CUP abans d'intentar-hi entrar el 20-S

Un inspector en cap i un sotsinspector de la policia espanyola van vigilar la seu central de la CUP a Barcelona el 20 de setembre de l'any passat durant hores. Així ho assegura un informe de la brigada d'Informació, que explica que els dos comandaments de la policia judicial van estar des de les 8 del matí fins les 13 hores davant de la seu, vigilant entrades i sortides de persones i vehicles, quan finalment van intervenir dos cotxes carregats de material electoral per l'1-O. No obstant, la massiva presència de militants i simpatitzants va impedir als agents requisar més material.

En un informe avançat per 'El Periódico' i al qual ha tingut accés l'ACN, es justifica l'operatiu per la instrucció de la Fiscalia Superior de Catalunya del 8 de setembre que ordenava els cossos policials a investigar qualsevol preparatiu del referèndum, i autoritzava a requisar material.

Des de la brigada d'Informació es va tenir coneixement que a la seu de la CUP al carrer Casp hi podia haver material per l'1-O. Els dos comandaments s'hi van desplaçar a les 8 del matí i van fer anotacions i fotografies. A les 9.20 hores diversos militants van obrir la porta de la seu i a continuació van anar arribant més membres de la formació política. Poc després de les 10 es va obrir el local del costat, seu d'Arran Feminista, però només la reixa metàl·lica exterior, no pas la porta. A les 11.25 va sortir un home de la seu de la CUP i va tornar al cap de poc amb dos homes més i un palet folrat de plàstic, sense logotips i sense que es pogués veure el contingut, que van introduir al local d'Arran. Els dos acompanyants van marxar i la seu d'Arran va tornar a tancar la reixa.

A quarts d'una del migdia un Peugeot 206 va aparcar al costat de la seu i el conductor i altres militants van carregar-hi nombrós material a favor del referèndum que hi havia al local. Poc abans de la 1 va arribar un Seat Altea que també va ser carregat amb material. I a la 1 va arribar un tercer cotxe, un Peugeot 207, que igualment va ser carregat de material procedent de la seu del partit.

Per això, en aquell moment els agents van parar, intervenir i requisar el material del referèndum que hi havia en els tres cotxes i a la vorera tocant als locals. Van identificar els conductors de dos dels vehicles, però el tercer va poder entrar al local abans de ser identificat. En total van requisar prop de 6.000 cartells on es llegia 'Referèndum 1 octubre 2017. Vota Sí. Viure vol dir prendre partit', 120 cartells amb la cara de Franco i el lema 'No votis l'1 d'octubre. No a la República', 802 cartells sobre la remunicipalització de l'aigua, 326 cartells on deia 'República des de baix', 18 cartells triples i dues pancartes grans, 30 barrets, una caixa d'adhesius, 300 banderins de tela i prop de 60 armilles verdes de voluntaris.

A continuació es van arribar a concentrar unes 2.000 persones davant la seu del partit, cosa que va fer que la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra establissin un cordó de seguretat. Com que la policia no tenia ordre judicial no va poder entrar als locals i a les 8 del vespre van desmuntar l'operatiu.

Aquesta actuació policial va ser denunciada per la CUP davant dels jutjats per violació de domicili i altres garanties de la intimitat i coaccions, però el Jutjat d'Instrucció número 9 de Barcelona va arxivar el cas en considerar que la policia havia actuat legalment, sota l'empara de la instrucció de la fiscalia i sense vulnerar cap dret fonamental. El magistrat va recordar que els vehicles no es consideren domicilis i que els policies no van actuar amb amenaces ni violència ni van entrar a la seu del partit polític.