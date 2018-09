La Universitat de Vic nega que Mejías tingui un màster en Dret Concursal

La Universitat de Vic (UCC-UVic) va negar que la presidenta del grup de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, hagi cursat un Màster en Dret Concursal en aquesta universitat, i va informar que només va fer un curs d'especialització de 5 crèdits en aquesta disciplina.

En un comunicat, la Universitat Central de Catalunya-Universitat de Vic va confirmar la informació publicada per eldiario.es i va assenyalar que la direcció d'aquesta universitat semipública «vol deixar clar que la institució només ha expedit un certificat a la senyora Carina Mejías per la realització d'un curs d'especialització».

En el web de l'Ajuntament de Barcelona encara figurava ahiren el currículum de Carina Mejías, que és Llicenciada en Dret per la UB, que té un màster universitari en Estudis Humanístics i Socials per la UOC (itinerari jurídic), i «un postgrau en Dret de Fundacions per la UIC, a més de màster en Dret Concursal per la UVIC».

La presidenta del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, va atribuir a un «error terminològic» que en el seu curriculum vitae en el web municipal hi constés el màster.

El partit de Mejías, que va exercir de procuradora dels tribunals a Barcelona del 1990 al 2002, abans de dedicar-se a la política, primer a les files del PP i després a Ciutadans.

La Universitat de Vic va assenyalar que no ha impartit cap Màster en Dret Concursal, sinó que va oferir un curs d'especialització de 5 crèdits en aquesta disciplina. Aquest mòdul formava part del pla d'estudis d'un màster que l'any 2012 s'oferia amb el nom de Màster en Auditoria de Comptes.

«D'acord amb això, la direcció de la Universitat vol deixar clar que la institució només ha expedit un certificat a la senyora Carina Mejías per la realització d'un curs d'especialització», va aclarir la universitat, que va lamentar «aquesta situació» i va defensar «el prestigi i el bon nom del sistema universitari català».

Segons eldiario.es, el postgrau en Dret de Fundacions a la UIC que Carina Mejías fa constar també en el seu currículum va ser en realitat un curs de 30 hores. El diari digital també assegura que el màster d'Estudis Humanístics i Socials a la UOC que figura en el currículum de la regidora de Ciutadans en realitat el va fer a la Universitat Abat Oliba (UAO). La nova presidenta de grup de CatECP en el Parlament, Jèssica Albiach, va acusat Mejías, de falsificar el seu currículum, i va demanar que dimiteixi o que la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, la cessi.