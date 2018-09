La dona de Cuixart preveu una gran mobilització si són condemnats

La dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet, proposa una «aturada del país com la del 3-O» si hi ha una sentència condemnatòria dels líders i activistes polítics empresonats, convocar manifestacions i, a nivell judicial, anar al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Bonet admet que s'espera «el pitjor» però confia que les declaracions dels propis processats o bé la possible presència «d'observadors internacionals» durant el judici puguin servir per «acusar l'Estat de totes les vulneracions de drets humans i fonamentals que s'han produït». «En Jordi sempre em diu: quan vegis que sumen la pena de tots i que surt una xifra de tres dígits als diaris, no t'espantis», explica Bonet. «La població catalana, com ha demostrat, es pot mobilitzar i pot sortir al carrer no acceptant la sentència», va dir.