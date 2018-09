Jordi Sànchez: «Tornaria a fer el tuit convocant a manifestar-se pacíficament per protestar contra l'escorcoll»

El diputat de JxCat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, assegura que tornaria a fer el tuit d'un quart de 9 del matí convocant els ciutadans a manifestar-se "pacíficament" davant del departament d'Economia per protestar contra l'escorcoll. Així s'ha expressat en una entrevista a 'ElPuntAvui' justament quan fa un any del 20-S, que dies després va suposar que ell i Jordi Cuixart entressin en presó preventiva. "Òbviament ningú vol estar a la presó, però el preu de la presó no pot ser la renúncia a expressar-se i manifestar-se lliurement, a protestar i, menys encara, a renunciar al dret a l´autodeterminació", ha afegit. I és que, segons Sànchez, la por seria la victòria de l'Estat. "Jo no vull presos, ningú vol més presos, però si acceptem el xantatge de l'Estat serem per sempre més presoners seus", ha conclòs.