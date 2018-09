Milers de persones es concentren davant la conselleria d'Economia un any després del 20-S

Milers de persones s'han concentrat davant la conselleria d'Economia aquest dijous al vespre, per commemorar els fets del 20 de setembre de 2017. L'independentisme ha secundat la mobilització de l'ANC i Òmnium sota el lema 'No ens aturarem!', un any després dels escorcolls a diverses conselleries del Govern i l'intent d'entrar a la seu de la CUP. Els manifestants han reclamat l'alliberament dels "presos polítics", especialment de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

La justícia va apuntar l'any passat l'expresident de l'ANC i el líder d'Òmnium com els incitadors de les concentracions del 20-D davant d'Economia -amb unes 40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana- i, per tant, els causants que s'impedís que la secretària judicial i la Guàrdia Civil -en l'operació Anubis- poguessin realitzar amb normalitat els registres i detencions en busca de material i informació sobre l'organització de l'1-O. La gent ha rebut el president del Govern, Quim Torra, a la cruïlla entre Gran Via i Rambla Catalunya amb crits de "ni un pas enrere", en referència al seu Govern.