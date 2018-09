Puigdemont: "Us necessitem més que mai mobilitzats i decidits"

Carles Puigdemont ha animat el moviment independentista a renovar el compromís amb la consecució de la república catalana un any després de la concentració davant del Departament d'Economia que va suposar l'empresonament preventiu de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Us necessitem més que mai mobilitzats i decidits", ha dit Puigdemont des de Brussel·les en un vídeo difós a les xarxes socials. L'expresident de la Generalitat ha afirmat que l'acció republicana "avança" tot i admetre que, de vegades, des de la política es pot "generar desorientació perquè no sempre anem tan junts com voldríem la majoria". Puigdemont també s'ha referit a la polèmica per la filtració de correus de jutges d'arreu de l'Estat en què desqualificaven l'independentisme, afirmant que és la mostra que hi ha una "persecució política" i que no hi ha les garanties per rebre "un judici just".

A parer de Puigdemont, el que va passar el 20 de setembre del 2017 ha permès al republicanisme català "arribar lluny" i "desemmascarar el gran engany històric de la transició espanyola". No ha oblidat que ha comportat "patiment i angoixa", i ha recordat que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart fa 11 mesos que són "de manera injusta" a la presó tot i la "gran quantitat de proves que demostren exactament el contrari del que se'ls acusa".

Per això ha afirmat que, un any després, ell està decidit a tirar endavant el compromís amb la república, "amb la resistència no violenta i amb la radicalitat democràtica". I ha defensat la "dignitat" de les institucions catalanes que, ha subratllat, "no poden ni han de ser objecte de cap cessió davant dels qui ens volen liquidats, empresonats i exiliats".

Finalment, sobre l'escàndol de la filtració de correus electrònics de jutges i magistrats d'arreu d'Espanya en què menystenien i insultaven els líders independentistes i el moviment en general, Puigdemont ha afirmat que conformen "una prova molt seriosa de l'obsessió ideològica que inspira la repressió que va començar fa un any". També ha opinat que els correus demostren que hi ha "una persecució política" i que "no hi ha les garanties per rebre un judici just".