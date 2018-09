Sànchez i Cuixart veuen l'absolució com l'única sentència "justa"

L'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, veuen l'arxivament de la causa o l'absolució com "l'única sortida justa" del seu "embolic judicial". Així ho han subratllat en la carta que han fet arribar des de la presó de Lledoners, i que han llegit l'exdiputat de la CUP David Fernández i la cuinera Ada Parellada, en l'acte de l'ANC i Òmnium davant la conselleria d'Economia, aquest dijous a la tarda, per commemorar el primer aniversari dels fets del 20-S. Els 'Jordis' també demanen ajuda per explicar que no hi ha delicte en la seva causa ja que "no hi va haver violència", tal com defensen en l'escrit.

Sànchez i Cuixart afegeixen a la carta que el 20-S de l'any passat va ser el "presagi" del referèndum de l'1-O: "Aquella nit vàrem saber del cert que votaríem simplement perquè estàvem decidits a fer-ho, perquè érem imparables. I que votant guanyaríem el combat contra les amenaces, la por, el silenci i la violència que l'Estat ens imposava", hi apunten. A més, els dos dirigents animen, des de la presó, a "no defallir" a favor de la llibertat, la democràcia i la República.

Acte de l'ANC i Òmnium a Barcelona | ACN

L'exlíder de l'ANC -actual president de JxCat- i el cap de files d'Òmnium asseveren que jutges i fiscals ja saben que no hi ha fonaments en la seva causa, i que mantenen "relats acusatoris inventats" per mantenir els 'Jordis' a la presó: "No deixem, però, que cap ràbia ens contamini. No deixem que les seves mentides ens atrapin i ens embrutin. Nosaltres no volem ser com ells, no podem ser com ells. Conjurem-nos a no actuar mai com actuen ells", sentencien al text. Finalment, Sànchez i Cuixart opinen que "tard o d'hora les mentides i la injustícia cauran".

Centenars de persones s'han concentrat davant la conselleria d'Economia aquest dijous al vespre, per commemorar els fets del 20 de setembre de 2017. L'independentisme ha secundat la mobilització de l'ANC i Òmnium sota el lema 'No ens aturarem!', un any després dels escorcolls a diverses conselleries del Govern i l'intent d'entrar a la seu de la CUP. Els manifestants han reclamat l'alliberament dels "presos polítics", especialment de Sànchez i Cuixart.

La justícia espanyola va apuntar l'any passat l'expresident de l'ANC i el líder d'Òmnium com els incitadors de les concentracions del 20-D davant d'Economia -amb unes 40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana- i, per tant, els causants que s'impedís que la secretària judicial i la Guàrdia Civil -en l'operació Anubis- poguessin realitzar amb normalitat els registres i detencions en busca de material i informació sobre l'organització de l'1-O