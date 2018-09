Torra: «No hi ha seguretat jurídica per als independentistes a l'Estat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit avui la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, pels correus de jutges crítics amb el procés sobiranista, i parlarà amb el president del Govern, Pedro Sánchez, per demanar-li una actuació "contundent".

En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, Torra ha sortit al pas de les informacions publicades inicialment pels mitjans digitals eldiario.es i El Món, segons les quals membres de la magistratura, en correus corporatius al voltant de l'1-O, comparaven la situació a Catalunya amb el nazisme i es mostraven crítics cap als responsables del Govern.

Torra ha reclamat "obrir una investigació per determinar els autors dels missatges i identificar en quins procediments judicials han participat" i ha instat la Fiscalia General de l'Estat a "iniciar una investigació per depurar les responsabilitats penals que puguin tenir els autors dels missatges".

Segons Torra, "les converses entre alguns jutges publicades en un fòrum del CGPJ atempten contra els principis més bàsics" que han d'inspirar a la justícia i constitueixen "uns fets d'una gravetat extraordinària que demostren l'absència d'independència d'un ampli sector del poder judicial espanyol".

Torra considera "inacceptables" els "insults, crides a defensar plantejaments polítics, burles contra els ciutadans i amenaces", que mostren segons el seu parer una "absència absoluta d'imparcialitat" de determinats jutges, que hauria d'"inhabilitar-los" per "instruir i jutjar persones investigades per haver organitzat un referèndum".

"La poca confiança que pogués quedar en la justícia espanyola avui s'ha trencat definitivament. No hi ha independència judicial, ni imparcialitat, ni integritat. Avui els ciutadans del nostre país estan indefensos davant el sistema judicial espanyol. Podem afirmar que no hi ha seguretat jurídica per als independentistes a l'Estat espanyol", ha alertat.

A més d'exigir la "dimissió immediata" de Lesmes i la posada en llibertat de "totes les persones que estan injustament empresonades i el retorn dels exiliats, així com l'anul·lació de totes les instruccions de jutjats i tribunals en relació amb el procés" independentista, Torra ha encarregat un "informe jurídic" per estudiar les accions a emprendre.

"Avui mateix parlaré amb el president Pedro Sánchez per demanar-li una actuació immediata i contundent, i que s'assumeixin totes les responsabilitats que calgui assumir per aquest assumpte", que, segons ha denunciat, "qüestiona els fonaments de qualsevol Estat democràtic i de dret".

Torra ha demanat també a les autoritats europees que "actuïn" davant Espanya i les "carències del seu sistema judicial, com ho farien amb qualsevol Estat que entrés en una deriva autoritària".

Per això, ha anunciat que es dirigirà a la comissària de Justícia europea per traslladar-li la seva "preocupació" i la seva "queixa" i advertir-li que "la falta de llibertats dels catalans i la falta d'independència judicial és un problema europeu", de manera que "callar davant l'Estat espanyol incentivarà que altres països facin el mateix, perjudicant els drets de tots els europeus".

Segons Torra, "no hi ha cap situació a la Unió Europea de persecució d'una ideologia que sigui comparable a la persecució dels que defensen pacíficament i democràticament la república catalana", per la qual cosa ha posat en dubte que els processats per l'1-O puguin tenir un "judici just, net i imparcial".

La declaració institucional de Torra ha tingut lloc justament el dia en què es compleix un any de la mobilització davant de la seu de la conselleria d'Economia -en plena operació policial per frenar el referèndum unilateral convocat per a l'1-O- i que va motivar posteriorment l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.