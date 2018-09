Artadi respon a Borrell que «no es necessiten» 20 anys per reconstruir el poble català

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha reaccionat a les declaracions del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, aquesta matinada a Nova York on ha dit que "costarà 20 anys" reconstruir el poble català. Artadi ha afirmat que "no necessitem" 20 anys per resoldre la situació a Catalunya. Artadi ha defensat que el poble català "està unit, cohesionat, és pacífic i plural" i el fet de ser plural, ha reiterat, "precisament és una de les fortaleses". "Sempre hem viscut i conviscut en aquesta diversitat de la qual n'hem tret pit tota la vida", ha remarcat Artadi. "Això ens permet ser més dinàmics i encarar el futur amb molta més força", ha afegit. D'altra banda, la portaveu del Govern considera que les explicacions del president espanyol, Pedro Sánchez, sobre el xat dels jutges "no són suficients" i ha insistit que el govern espanyol i la societat espanyola "han de fer una reflexió" si aquest és el sistema judicial que volen.

Artadi ha assenyalat que el Govern es reafirma "plenament" amb la declaració institucional que va fer ahir el president Torra en què va destacar que no hi havia "seguretat jurídica" per als independentistes a l'Estat. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern ha insistit que això posa "més de manifest" que hi ha una part de la justícia que "no és independent" i que està "hiperpolititzada". "Està fent una feina que no hauria d'estar fent", ha dit Artadi. "Per poc que ens sorprengui no ens hauria d'escandalitzar menys la gravetat d'aquestes afirmacions i també la sensació que donen del convenciment d'impunitat que tenen certs col·lectius", ha afegit.

La portaveu del Govern ha explicat que estan estudiant les conseqüències que poden tenir aquests missatges dels jutges "perquè hi ha uns codis al Consell General del Poder Judicial que diu com s´han de comportar" i ha recordat que al magistrat Santi Vidal, "per molt menys, se´l va fer fora".