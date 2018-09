ERC es planteja que Ernest Maragall sigui l'alcaldable per Barcelona

ERC es planteja situar l'actual conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, com el seu proper alcaldable per Barcelona, en lloc del fins ara líder dels republicans a l'Ajuntament de la ciutat, Alfred Bosch. ERC de Barcelona celebrarà una assemblea en la qual Bosch es dirigirà a la militància i, segons va avançar el diari Ara, renunciarà com a cap de llista a les eleccions municipals de l'any que ve. Fonts republicanes van confirmar els moviments interns per propiciar el relleu, a l'espera que es pronunciï la federació municipal del partit, que el passat 9 de març va escollir Bosch com a candidat. La possibilitat que Ernest Maragall deixi el Govern per convertir-se en candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona va començar a madurar fa mesos dins del partit, una idea que ha anat agafant força amb enquestes internes sobre possibles alcaldables.