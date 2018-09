L'AMI obre la porta a presentar una querella contra la fiscalia per la investigació dels alcaldes per l'1-O

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) obre la porta a presentar una nova querella contra la fiscalia per la investigació dels alcaldes que van signar el decret d'alcaldia donant suport al referèndum de l'1 d'octubre. El seu president, Josep Maria Cervera, sosté que estan duent a terme actuacions que "podrien ser contràries a dret o inclús delictives" i reclama que "cessin aquesta activitat". "Tenim poca confiança en la justícia d'aquest país, però tenim la porta oberta a poder anar contra ells", ha afegit. L'AMI també fa una crida a totes les defenses dels alcaldes a fer un front comú per demanar l'arxiu de totes les actuacions quan es compleix un any de l'inici de les diligències d'investigació ordenades per l'aleshores Fiscal General de l'Estat.

No seria la primera actuació judicial de l'AMI contra la instrucció de l'aleshores Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza, d'investigar fins a 712 alcaldes catalans que van signar un decret de suport a l'1-O. Aquella primera querella, però, va quedar arxivada amb la defunció de Maza.

Ara, el president de l'AMI, Josep Maria Cervera, afirma que no descarten presentar una nova querella perquè consideren que tant la fiscalia general com els fiscals "escampats arreu del territori" podrien estar duent a terme actuacions "contràries a dret o inclús delictives". Cervera diu que volen fer arribar "un missatge als fiscals", i és que han de "cessar en aquestes diligències d'investigació" perquè, en molts casos, ja fa més d'un any que s'allarguen sense que els fiscals hagin formulat denúncia o querella davant un jutjat instructor.

"Se suposa que actuen en base a la una legislació que, si se l'apliquen ells mateixos, estaran veient que no van el que pertoca", ha insistit Cervera. L'AMI denuncia la indefensió que aquestes diligències d'investigació de la fiscalia estan provocant en els alcaldes que no saben per què estan actuant contra ells i insisteix que els decrets signats van ser un "posicionament polític sense cap part dispositiva".

"Ens preocupa la incertesa de no saber per què se'ns persegueix", ha afegit el president de l'AMI que emmarca l'actuació de la fiscalia en la voluntat de "coaccionar i atemorir" els alcaldes. L'AMI subratlla que tot i que el llistat abastava fins a 712 alcaldes, només 65 han acabat declarant a fiscalia, a banda de cinc procediments més oberts contra càrrecs electes arran de denúncies particulars.

Josep Maria Cervera admet que no tenen massa confiança en la justícia espanyola però, tot i això, advoca per utilitzat totes les fórmules jurídiques per denunciar la situació. En aquesta línia, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afirmat que aquest tipus de querelles o reclamacions judicials probablement tindran poc recorregut dins el sistema judicial espanyol però afegeix que són importants per plantejar la situació a les institucions europees.

"Algú es pot sentir molt tranquil i mols segur amb que aquests procediments aquí no arribin enlloc, però després en vindran d'altres i des d'Europa sí que s'actua atenent als drets fonamentals de les persones i als drets humans", ha afirmat Madrenas. L'AMI, en paral·lel, també subratlla que les diligències d'investigació de la fiscalia són una figura "excepcional i poc habitual". De fet, assenyala que entre el 2016 i el 2017 han augmentat un 73% i s'han utilitzat per perseguir l'independentisme.

Front comú

La defensa de l'alcaldessa ha presentat un escrit a la fiscalia sol·licitant l'arxiu del seu cas, ara que fa un any que les diligències d'investigació estan obertes. També ho han fet defenses d'altres alcaldes investigats. L'AMI fa una crida a tots els advocats dels càrrecs electes perquè facin front comú i segueixin la mateixa estratègia per denunciar que són actuacions "totalment desproporcionades" i que han superat "amb escreix" el termini per presentar denúncia contra ells.

Marta Madrenas sosté que un dels motius pels quals la fiscalia no ha mogut fitxa i ha transformat els procediments en denúncies o querelles és, simplement, perquè no hi ha indicis de delicte. "No hem comès cap delicte i és molt greu que s'estigui fent creure a la gent que per defensar una determinada ideologia política estem cometent una il·legalitat, quan no és cert", ha dit. L'alcaldessa ha lamentat que, a través de les xarxes socials, hi hagi usuaris que li diguin que "hauria d'estar a presó" per haver signat una declaració política de suport a l'1-O.

Crida als regidors i alcaldes del PSC

Finalment, l'alcaldessa de Girona ha fet una crida als alcaldes i regidors del PSC perquè es posicionin "d'una vegada per totes de forma pública i sense dir-ho amb la boca petita" a favor de la defensa "de les llibertats i els drets fonamentals de la ciutadania de Catalunya". "No m'estic dirigint a la cúpula del PSC ni del PSOE, no parlo d'Icetes i Borrells, apel·lo als regidors i alcaldes que en gran majoria no són independentistes però van veure què va passar l'1-O", ha dit Madrenas que els insta a "posar-se al costat de la ciutadania ja que es consideren a si mateixos demòcrates, garants de l'estat de dret i creuen en les llibertats". "Apel·lo a la seva consciència i demano que no ens deixin sols en aquesta lluita", ha conclòs.