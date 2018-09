Maragall matisa que Batet va defensar la impossibilitat de donar instruccions a la Fiscalia

El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, va matisar ahir que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, «va defensar la impossibilitat de donar instruccions a una Fiscalia concreta per a un cas concret» a la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. En un fil de missatges a Twitter, Maragall va sortir al pas de la polèmica generada amb Batet després que, en declaracions a Onda Cero, el conseller digués ahir al matí que la ministra li va dir que el Govern central podia «formular la política criminal» de l'Estat i donar «instruccions» a la Fiscalia en la causa del procés sobiranista. «El Govern de l'Estat m'ho va dir directament, ens ho va dir a la Comissió Bilateral quan vam plantejar aquesta qüestió», va dir el conseller, en al·lusió a «formular la política criminal de l'Estat i traslladar-la als Fiscals perquè l'apliquin a la Fiscalia en el seu conjunt». Immediatament va respondre Batet, que va desmentir «rotundament» haver donat instruccions a la Fiscalia perquè rebaixés les acusacions contra els líders independentistes.

Posteriorment, a través de Twitter, Maragall va precisar que «en [la reunió de] la Bilateral va quedar clar: el Govern central té la responsabilitat de definir criteris sobre la política criminal més adequada en cada període». «Aquests criteris es traslladen a la Fiscalia General per ser aplicats en tots els seus esglaons jeràrquics. Ni més ni menys», va assenyalar el conseller. «La ministra Batet, en aquest sentit, va defensar la impossibilitat de donar instruccions a una Fiscalia concreta per a un cas concret», va afirmar Maragall.

En un comunicat, l'Associació de Fiscals assenyalava que «es fa imprescindible novament exposar que el Govern no té cap facultat legal per donar instruccions al fiscal general de l'Estat ni a cap fiscal en particular doncs actuen únicament sotmesos a l'imperi de la llei».