«Perplexitat» i «desconcert» als centres obligats a acollir els joves migrants de les comissaries per ordre policial

L'entitat que agrupa 95 entitats de protecció i atenció a la infància i a l'adolescència de Catalunya ha expressat el seu "desconcert, sorpresa i perplexitat" per la notificació de la Generalitat de Catalunya d'acollir per ordre policial joves migrants sense referents familiars. La presidenta de la Fedaia, Bàrbara Ortuño, ha reclamat la necessitat d'establir circuits i protocols d'actuació per preservar que cada jove rebi el servei adequat i que cal treballar amb "la màxima lleialtat" per no posar en risc les entitats d'acollida. L'entitat considera que la notificació de la Generalitat comporta una responsabilitat d'acollir joves "de forma arbitrària" sense protegir els equips professionals ni els joves ja atesos.

A la nota que van rebre aquest dijous les entitats hi diu que "totes les persones menors d'edat que els agents policials traslladin als centres hauran de ser acollides". També indica que s'ha de procurar "la reubicació de les mateixes amb la màxima celeritat possible".