El Suprem veurà al novembre el recurs d'Artur Mas a la sentència del 9-N

El Tribunal Suprem veurà el pròxim 6 de novembre els recursos presentats de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau a la sentència que els va condemnar per desobediència per la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar els tres per desobediència a dos anys d'inhabilitació en el cas d'Artur Mas i a un any i nou mesos en els d'Ortega i Rigau. El Suprem veurà el recurs malgrat l'oposició de la Fiscalia, partidària de no admetre'l a tràmit.