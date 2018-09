Territori preveu estalviar 160 milions si implanta la vinyeta

El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu estalviar 160 milions d'euros a l'any amb la implantació de la vinyeta, segons ha explicat aquest dijous el conseller Damià Calvet en la cloenda de les jornada del RACC «Autopistes, autovies i carreteres: futurs models de gestió», i en deu anys, va dir, la xifra pujaria fins als 6.700 milions d'euros, entre la suma de l'estalvi i els ingressos de la vinyeta. «Una xifra equiparable amb el pressupost del Departament», va indicar. Calvet va explicar que els ingressos de la vinyeta es destinaran al transport públic, a la revisió de la xarxa viària i a la ambientalització de les flotes per disposar de vehicles més eficients. També preveu que la vinyeta consti d'una tarifa permanent per a residents i una altra de temporal per a turistes i vehicles pesants.

Calvet –que dimecres vinent es reunirà a Madrid amb el Ministeri de Foment, on, entre d'altres, li exposarà els beneficis de la vinyeta–, va deixar clar que aquest és un model «susceptible d'evolucionar» i que en altres països així ha estat, com per exemple que la taxa vingui determinada pel quilometratge.