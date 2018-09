Colau troba «inacceptable» que els menors estrangers dormin a les comissaries

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va trobar que és «inacceptable» que hi hagi menors estrangers no acompanyats que dormin en comissaries dels Mossos d'Esquadra, i va demanar a la Generalitat protocols clars d'actuació immediata. «Cal que tothom es posi les piles i assumeixi les conseqüències», va assegurar en una roda de premsa posterior a la reunió del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en la qual també va assenyalar al Govern central de la situació per la falta d'inversions.

Colau va admetre que fa mesos que el consistori va detectar un augment dels menors que arriben sols a la ciutat: «Parlem de menors i nois molt joves que necessiten acompanyament, formació i atenció adequada», va recordar.

El sindicat dels Mossos d'Esquadra SAP-Fepol va criticar que la Direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat no assumeixi la seva responsabilitat sobre l'atenció als menors estrangers no acompanyats (MENA) que han dormit en comissaries de Barcelona i els acusa de sotmetre el cos policial a «xantatge». En un comunicat, el sindicat considera que la DGAIA defuig de les seves funcions com a òrgan que ha de tutelar aquest menors «amb l'excusa de l'absència de places d'acolliment» en els centres de primera acollida. La situació ha provocat reaccions del conseller d'Interior, Miquel Buch, que va apuntar que les comissaries no estan preparades per atendre els joves i el d'Afers Socials, Chakir El Homrani, que va dir que «s'ha d'entendre» que l'atenció no sigui «tan ràpida» com voldrien per l'arribada massiva d'aquests joves.

També el sindicat CCOO considera «insostenible» la situació de risc en què es troba la plantilla de la direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i també els menors davant l'increment de l'arribada de nens i adolescents sense referents a Catalunya. CCOO exigeix «mesures urgents de xoc» i denuncia que «la falta de previsió i gestió adequada de l'emergència dels menors sense referents arribats a Catalunya posa en risc greu el personal i els menors».