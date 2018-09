Cunillera matisa l'opinió sobre els indults als presos després de rebre una allau de crítiques

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha defensat aquest dissabte en una entrevista a Catalunya Ràdio l'indult als polítics independentistes empresonats en cas de condemna. Unes manifestacions que li han valgut una allau de crítiques, tant de partits de l'oposició (PP i C's) com des de l'executiu central i des de les files socialistes. Això ha portat Cunillera a matisar que "qualsevol especulació sobre el que ha de succeir després de la sentència és prematura", culpant de la polèmica a una "descontextualització" de les seves paraules.

Crítiques de l'unionisme

Els més virulents en la crítica a Cunillera han estat Ciutadans i PP. "Des de Cs ho diem alt i clar: ni aforaments ni indults a polítics que han donat un cop d'Estat, ni tampoc pactes amb nacionalistes", ha dit Inés Arrimadas (C's). Per la seva part, el president del PP, Pablo Casado, ha acusat la delegada del govern espanyol a cedir al "xantatge" de l'independentisme. "No pot ser que el ministre d'Assumptes Exteriors, la ministra de Política Territorial i la delegada vagin contra el que fan els jutges, la seguretat jurídica i contra la pròpia unitat d'Espanya i el respecte a la legalitat", ha assegurat.

També ha desautoritzat Cunillera la ministra La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, qui li ha recordat que el govern espanyol mostra "el màxim respecte pels procediments judicials". "No valoro declaracions -ha afegit- però el Govern respecta el poder judicial, la seva independència i professionalitat, i considera que cal deixar treballar els jutges i, per tant, no avançar escenaris que ignorem si es produiran".

En la mateixa línia, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que "no toca" parlar de possibles indults als polítics independentistes a Catalunya que estan empresonats quan encara no s'han celebrat els judicis pel procés.