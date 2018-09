Manuel Valls explicarà dimarts si es presenta a les eleccions de Barcelona

Comencen els preparatius per a les eleccions municipals de Barcelona del pròxim any. L'ex-primer ministre de França Manuel Valls revelarà dimarts que ve si definitivament lidera una plataforma per arribar a l'alcaldia de Barcelona, després de la invitació de Ciutadans a encapçalar la seva llista. Segons es va informar en un comunicat, Valls explicarà «la seva decisió» i quina serà la seva posició de cara a les municipals, en el transcurs d'un «acte cívic» que se celebrarà dimarts a la tarda al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va expressar la seva confiança en què Valls accepti competir per l'Alcaldia de Barcelona. Pel que fa al format, si encapçalarà una plataforma o una llista de Cs, Villegas va voler deixar clar que el seu partit oferirà a Valls «totes les facilitats» i es va mostrar «segur» que hi haurà un acord sobre «la fórmula adequada».

Una notícia que arriba després que ahir Alfred Bosch renunciés a encapçalar la llista d'ERC a Barcelona per deixar pas a Ernest Maragall, actual conseller d'Exteriors. Davant d'això, el president del PDeCAT, David Bonvehí, va demanar ahir a Maragall que, si finalment encapçala la llista d'ERC, es replantegi de nou la formació d'una llista unitària de l'independentisme. En una entrevista a l'ACN, Bonvehí va insistir que Barcelona hauria d'afrontar les eleccions municipals del maig de 2019 «des de la unitat total de l'independentisme en un bon principi».

Per altra banda, la portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi, va admetre que si el conseller deixés «eventualment» el seu càrrec per ser l'alcaldable des del Govern «se'l trobaria molt a faltar».