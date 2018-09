Torra exigeix al Suprem que no endarrereixi sentència del procés per les eleccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit al Tribunal Suprem (TS) que no endarrereixi la sentència del cas procés fins després de les eleccions municipals i europees de maig de 2019 argüint que no vol "condicionar" aquest procés electoral.

Torra s'ha mostrat "enormement preocupat" per informacions periodístiques que apunten que el Suprem es planteja esperar que passin les eleccions de la primavera que ve per emetre la seva sentència.

"Volen deixar de fer política els jutges, per favor? Que facin la seva feina professionalment, que ja hem vist com de qüestionat està internacionalment, especialment a Europa, i que apliquin la justícia que hem hagut d'anar a buscar fora", ha subratllat.

Torra ha argumentat que el Govern ha de prendre les decisions que consideri oportunes "lliurement", i no en funció de si poden comportar conseqüències per als processats.

Preguntat per si la situació processal dels dirigents independentistes presos l'està condicionant, Torra ha dirimit: "A mi no, i al meu Govern tampoc".

Segons l'opinió del president de la Generalitat, "si la por i l'amenaça ens condicionessin, llavors tindríem un problema".

"No podem acceptar que, per més injustícia que visquem, això pugui condicionar que no puguem prendre les decisions que hàgim de prendre lliurement. Qualsevol responsabilitat per qualsevol acte que faci aquest govern recau sobre mi i sobre aquest govern, no pot recaure mai sobre els presos polítics", ha recalcat.

Quim Torra al Palau de la Generalitat | EFE

Causa general contra l'independentisme

Torra ha denunciat que existeix una "causa general contra l'independentisme", quan segons el seu parer el conflicte s'hauria d'abordar com una qüestió "política".

Malgrat admetre que després de la suspensió que va decretar el Tribunal Constitucional sobre el referèndum de l'1-O "no es va fer el que deia aquesta decisió judicial", s'ha preguntat; "De veritat això implica presó?".

En aquest sentit, ha destacat que els dirigents sobiranistes que se'n van anar d'Espanya a d'altres països europeus estan ara en llibertat, com és el cas de l'expresident Carles Puigdemont.