Carmen Calvo: "Si el judici de l'1-O es retarda, no seria raonable allargar la presó preventiva"

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, també ha mostrat els seus dubtes amb la presó preventiva dels líders independentistes, seguint els passos d'altres ministres com Josep Borrell i Meritxell Batet. "Ho va dir fins i tot Felipe González: que siguin a la presó no ajuda. Si s'allarga gaire la vista oral, es podrien prendre altres mesures. S'ho podria plantejar el jutge, seria raonable. Allargar tant una presó preventiva, si s'allarga la vista oral... semblaria raonable que poguessin estar en altres condicions", ha reflexionat en veu alta Calvo en una entrevista que publica aquest diumenge 'La Vanguardia'.

"Evidentment no en llibertat, perquè estan sent part important d'un procediment, però si s'allarga tant en el temps com s'està dient, semblaria raonable que tinguessin altres mesures diferents", ha continuat la vicepresidenta espanyola, que parlant dels pressupostos de l'Estat ha descartat cap tipus de pacte amb Puigdemont: "No es pot negociar res amb algú fugit de la justícia", ha sentenciat Calvo.