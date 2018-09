Els boletaires esperen una temporada "de rècord"

L'investigador i micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Juan Martínez de Aragón, ha explicat a l'ACN que enguany la temporada de bolets s'ha avançat de manera notable i, si les previsions segueixen així, podria tornar a ser una temporada "de rècord", com la que hi va haver el 2014. "De moment anem cap aquí, però ja veurem si continua", ha assenyalat. L'investigador ha explicat que, enguany, les grans precipitacions durant els mesos de juliol i agost han provocat que la producció de bolets hagi començat abans. Les zones on estan creixent més fongs se situen, sobretot, al Pirineu. La mitjana en aquests indrets, on ja s'està collint des de fa un mes i mig, és de 250 quilos per hectàrea, "una barbaritat per l'època en què ens trobem".

A dia d'avui, tot i que els experts encara no han tancat les seves previsions, ja poden assegurar que aquesta temporada de bolets és molt millor que la de l'any passat. L'investigador i micòleg del CTFC, Juan Martínez de Aragón, ha explicat que a hores d'ara a tot Catalunya, s'estan recollint de mitjana 20 quilos per hectàrea, mentre que la mitjana de l'any passat durant tota la temporada va ser 10 quilos.

L'investigador ha assenyalat que als boscos catalans pràcticament ja es poden trobar totes les espècies, "sobretot les que més ens agraden", com els ceps, els rossinyols, rovellons, apagallums, fredolics o camagrocs. A més, la qualitat és bona perquè el micelis tenen pocs cucs. De moment, les espècies que més han aparegut són els rovellons, ceps, rossinyols i camagrocs. El micòleg ha explicat que es pot anar pel bosc i "trobar-te tranquil·lament un mantell groc per tot arreu".

Tot i que la zona del Pirineu destaca per sobre de la resta, els bolets també es poden trobar en aquelles comarques on ha plogut més i que es troben en plena producció com Osona, el Berguedà o el Solsonès. Malgrat que les quantitats mitjanes ara estan als 20 quilos per hectàrea, Martínez de Aragón ha pronosticat que en les setmanes següents anirà creixent i se situarà ja als 25. "Una quantitat realment important", ha dit l'investigador. Ara mateix, ha afegit, "qui vagi al bosc, trobarà bolets sí o sí".



Futur incert amb el canvi climàtic

El canvi climàtic també és un dels factors que interfereix en la producció de bolets i en tants altres processos naturals. Juan Martínez de Aragón ha explicat que la qüestió del canvi climàtic afecta a la producció, però el que encara no se sap és de quina manera i en quina magnitud. Fins ara, semblava que la producció s'estava "alentint". Si antigament la recol·lecció de bolets al Pirineu començava a principis d'agost, en els darrers anys s'havia vist com ja s'havia d'esperar fins a finals d'agost per anar-los a buscar, mentre que en zones del Prepirineu o la Catalunya Central s'havia d'esperar ben bé fins el 15 o 20 de setembre.

Aquest any, però, aquesta norma no s'ha complert. Amb tot, a nivell general, l'investigador ha explicat que la tendència que manté el canvi climàtic és a posposar en el temps la producció dels fongs als boscos. Ara bé, si n'hi haurà més quantitat a resultes del canvi climàtic o menys, "això ja és molt més difícil de dir", ha assenyalat, "perquè els models de canvi climàtic tampoc diuen si plourà més o menys a la tardor, que és factor que influeix en els bolets". A més, els científics tampoc saben encara si l'augment de temperatura global serà bo pels bolets, "perquè potser amb la temperatura més alta es podria allargar la temporada", ha afegit.

José González, a punt de deixar a la cistella un rovelló que acaba d'agafar

Temporada a ple rendiment al Pirineu

A punts del Pirineu com la vall de Castellbò, a l'Alt Urgell, van començar a collir algunes varietats de bolets a finals d'agost, un mes abans del que és habitual. De fet, a hores d'ara ja s'ha superat el còmput total dels bolets que es van collir fa dues temporades, segons ha explicat a l'ACN l'Elisabet Campi, de l'empresa Natura Bolets. Aquests dies, però, la calor provoca que alguns dels fongs estiguin corcats i s'espera que en funció de l'arribada del fred es puguin anar trobant bolets a cotes més baixes dels 1.800 metres, tal com ha dit el boletaire José González.

La climatologia és un factor clau en l'aparició dels bolets i en funció d'això es pot allargar la temporada fins al Nadal o arribar, fins i tot, al mes de gener, segons ha apuntat González. A la zona de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), una de les varietats més comunes i "més fàcils de trobar" és el rovelló, segons explica la boletaire Elisabet Campi. Per aquest motiu, alguns dels seus clients són persones que han anat al bosc a recollir-ne i que volen adquirir altres tipus de bolets per cuinar-los conjuntament. Tot i així, en entorns com el dels voltants de Sant Joan de l'Erm també solen haver-hi ceps, carreroles o mucosa blanca, entre d´altres.

Per la seva banda, un altre dels habituals en la recol·lecció de bolets als boscos de l'Alt Urgell des de fa més de quinze anys, Rafael Marín, recomana sortir a collir-ne amb algun "expert" per així trobar els llocs on n'hi ha. A més, defensa que hi ha espai per a tothom però, al mateix temps, lamenta que hi hagi gent incívica que "llancen ampolles, llaunes, plàstics o bosses". En el seu cas, quan surt a buscar bolets ho fa juntament amb la seva dona ja que, segons ha dit, ella encara hi té més afició per agafar-los.